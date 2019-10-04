禁蒙面法 中共官媒：港府應統發新聞整治媒體

2019-10-04 19:23

〔中央社〕香港特首林鄭月娥下午宣布實施禁蒙面法後，中共官媒紛紛發表評論表態支持。北京日報評論更說，港府各部門須全面配合：包括全面清理「連儂牆」，統籌新聞發布並整治「黃媒」。

北京日報這篇以「該摘掉面罩的，不應只有暴徒」為題的評論主張，「禁蒙面法」實施後，像食環署要清理全香港的「連儂牆」；新聞處要代表港府統籌新聞發布，將港府聲音第一時間傳遞給民眾，清理整治「顛倒黑白、胡編亂造的黃媒」（立場傾向民主派的媒體）。

評論說，香港海關要加強堵截「暴徒」物資供應鏈斷其支持；警方要提升執法效力，重拳打擊幕後黑手、暴動組織者及假冒記者；司法部門要「依法從重檢控、審判」，對暴徒產生極大震懾。教育局要推出確實可行的管理規範和懲戒措施，讓「國民教育回歸正軌」。

這篇評論形容，港府推出「禁蒙面法」的消息「令人倍感振奮」。也許未必能立即全面阻止暴亂發生，但卻是恢復法治與秩序的關鍵一步，也是支持警隊的必不可少一步。

評論還說，基於香港法條還是西方國家先例，「禁蒙面法」都是「論據充足、勢在必行、無可厚非」。而止暴制亂不能只靠警隊孤軍作戰，恢復香港法治與秩序不能只靠摘口罩。

環球時報隨後也發表以「暴徒須敢做當」為題的評論，聲稱堅決支持特區政府訂立「禁蒙面法」，當前香港「止暴制亂是大，各派勢力的政治利益是小，恢復香港法治秩序是最大的道義」。

這篇評論還說，希望禁止示威者蒙面的西方國家「也做一次坦蕩的君子，不要再搞齷齪的雙重標準」，暴力需要在香港得到制止。西方國家裡反對香港制定「禁蒙面法」的那些勢力，只能說他們「沒安好心，滿肚子都是壞水」。

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