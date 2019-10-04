反送中》香港宣布實施「禁蒙面法」！ 今晚午夜12點生效

2019-10-04 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今日宣布，引用《緊急法》所給予之權限訂定《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），將於今晚午夜12點，也就是明（5）日凌晨0時起正式生效。

綜合港媒報導，林鄭月娥與政務司司長張建宗等多位港府高層，於今日下午3時在香港政府總部召開記者會。本次記者會開始前，舞台上打出「珍惜香港 停止暴力」之大標題，引發現場記者一片驚呼。

《禁蒙面法》規定，任何人不得在非法集結、未經批准之集結、受《公安條例》規管之集會遊行等活動現場，使用相當可能阻止辨識身分之蒙面物品，違者可處監禁1年或港幣2萬5千元（約新台幣9萬8千元）罰款。保安局局長李家超指出，上述之蒙面物品包含以顏料塗於臉部。

此外，《禁蒙面法》亦允許警員在任何公共場所截查蒙面之市民，要求該市民除去相關蒙面物品以確認其身分，若不從者可處監禁6個月或港幣1萬元（約新台幣3萬9千元）罰款。律政司司長鄭若驊表示，確認身分後該市民即可繼續蒙面，因此此法對市民的影響有限。

林鄭月娥表示，引用《緊急法》並不等於香港進入緊急狀態；而是為因應香港出現危害公眾安全的情況，政府有權根據《緊急法》訂定任何符合公眾利益的規例。她指出，《禁蒙面法》屬於「先訂定後審議」的規例，將會在立法會16日復會後提交立法會審議。

有記者問及，記者在示威現場採訪是否也會因此受到限制？李家超表示，《禁蒙面法》設有4種例外情況，包含宗教、醫學、健康以及保障從事專業工作時之自身安全等。

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