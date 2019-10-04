港府立法禁止示威者蒙面上街 但警察可以

2019-10-04 17:47

〔中央社〕香港當局自5日零時起實施禁蒙面法，違者最高可監禁1年或罰款港幣2萬5千元，警務人員不在限制範圍。這項法令是針對「反送中」示威者在暴力衝擊時因蒙面而不利警方執法所訂定。

根據香港保安局提交給立法會的參考資料，「禁止蒙面規例」宛若「準戒嚴」。立法建議包括，警務人員在「任何公眾地方」發現「任何人」使用蒙面物品，若當事人拒絕讓員警核實身分，即屬犯罪，可處罰款港幣一萬元及監禁6個月。

此外，立法建議還要求，對擬議罪行的檢控時效，由原「裁判官條例」第26條慣採的6個月時效，改為犯下該罪行當日起計的「12個月內」展開。

香港行政長官林鄭月娥率同8名主要官員下午在政府總部召開記者會，公布行政長官會同行政會議決定根據緊急情況規例條例訂立「禁止蒙面規例」，5日零時零分起正式實施。

根據禁蒙面規例，凡非法集結、未經批准集結，以及警務處長按「公安條例」批准的公眾集會與遊行，任何人違反禁蒙面規例，最高可處罰款港幣2萬5千元及監禁一年。

規例列明，任何人不得使用相當可能阻止識別身分的蒙面物品，即面罩，或任何遮掩全部或部分面部的任何物品，包括顏料。

如果有人在公眾地方使用物品蒙面，警員又相信有關物品可能阻止識別身分時，可以要求有關人士除去蒙面物品，不遵守者即屬犯罪。

但規例也列出「合理辯解」條款，包括有關人士從事專業或受僱工作、為了人身安全，以及因為宗教理由或醫學和健康理由。

林鄭月娥在記者會表示，訂立禁蒙面法是因為近4個月來，參與非法集結並進行破壞的人全部蒙面、隱藏身分，行為肆無忌憚，因此要立法阻止，讓警方有效執法。

她強調，政府引用緊急法立法，是因為目前出現危害公共安全的情況，但並不代表香港進入緊急狀態。

林鄭月娥說，新規例以「先訂立後審議」方式實施，在立法會復會後，將會提交立法會審議，希望市民理解並支持，又指社會必須一同向暴力說不，努力恢復正常的香港。

依據保安局提供的「禁止蒙面規例」立法建議，立法程序時間為10月4日刊登憲報，10月5日生效，10月16日提交立法會審議。

另外，教育局也致函本地學校表示，禁止蒙面規例5日起實施，促請學校提醒學生及家長，任何人身處獲批准或違法的集會遊行時，不能蒙面，否則即屬犯罪。

教育局提醒學生，除了宗教或健康原因，外出時不要以任何方式遮蓋臉孔。

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