香港禁止蒙面 台灣民團：反撲會越來越大

2019-10-04 20:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港特首林鄭月娥今天宣布引用緊急法訂定「禁止蒙面規例」，5日零時起生效，台灣人權促進會秘書長邱伊翎認為，限制人民的自由，反撲與反對的聲音會越來越大，港府以為通過這個法，陳抗者就不敢再上街，事實上，只會引起反效果。

邱伊翎說，港府引用緊急法來訂定「禁蒙面法」，等於處在戒嚴狀態，對3個多月來的示威陳抗，無疑是雪上加霜；港府持續鎮壓，加深港人對警察反感、擴大國家與人民的衝突，對於香港民主、人權與自由發展，絕對是一個倒退，港府無心與人民對談，香港局勢越來越惡化。

邱伊翎表示，法律生效後，陳抗者蒙面就是違法，必須面臨隨時被逮捕、起訴。港府以為這樣陳抗者就不敢再上街，但港府態度越是硬、法令越是緊縮，人民反撲力量會越來越大，香港已發起反對禁止蒙面的遊行，而相關的陳抗活動已排到10月底。

台灣公民陣線執委賴中強指出，中國使用兩手策略，表面上維持「一國兩制」的空殼與樣子，不出動解放軍，實際上，中國已派武警進入香港警隊，而且是用對付維吾爾族的鎮壓手段，在對抗香港示威民眾，香港人的自由、人權已到了退無可退的情況 ，禁止蒙面一定會在香港民間引起很大反彈。

賴中強呼籲國際社會制裁北京及港府，慎重評估停止給予香港不同與中國的特殊法律地位，停止香港全部或部分經濟地位，包括獨立關稅；他也呼籲台灣政府限制香港官員入境，同時宣布港資來台停止適用「外國人投資條例」，改而適用「兩岸人民關係條例」。

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