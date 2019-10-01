反送中》中國國慶「賀他老Ｘ」 港募資廣告登9國報紙

2019-10-01 15:38

南韓《東亞日報 》、南韓《韓國地鐵報》廣告。（圖取自Freedom HONG KONG臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中持續，適逢中共建政70週年，香港團隊繼G20高峰會期間全球登報，再次發起「十．一強國大壽，賀佢（他）老母」的募資廣告計劃，今日（1日）在全球共9國的報紙及媒體網站刊登出來，當作送給中國的「慶賀」廣告。

西班牙《世界報》、阿根廷《號角報 》、墨西哥《金融報》廣告。（圖取自Freedom HONG KONG臉書）

瑞典《今日新聞》、挪威《晚郵報》廣告。（圖取自Freedom HONG KONG臉書）

G20團隊在今日於9國的報章媒體登報，向全球表達香港人對抗極權、捍衛自由的決心。臉書粉專「Freedom HONG KONG」發文表示，今天是中國的「國殤日」，共產黨竊國70年，殺害了無數在獨裁土地上追求自由的國民，在此向英烈們表達崇高致意。

英國《金融時報》廣告。（圖取自Freedom HONG KONG臉書）

團隊表示，香港人有屬於自己的戰線。為了捍衛民主和自由，今天港民將於多區舉行集會遊行去抗擊中共。而我們的崗位，是繼續將香港抗爭者的信念化為實體，竭力向世界宣揚。

德國《每日鏡報 》廣告。（圖取自Freedom HONG KONG臉書）

團隊揭露，全球各地多份報章已於今日再度刊登公開信，將香港人拋頭顱灑熱血的激昂意志帶到歐洲及美洲的國境，第一波包含南韓、西班牙、瑞典、挪威、英國、德國、加拿大、阿根廷、墨西哥共9個國家、11媒體。團隊也預告，第二波及第三波的網上和戶外攻勢，將於近日內揭曉。

德國《日報》廣告。（圖取自Freedom HONG KONG臉書）

加拿大 《韋斯特蒙獨立報》廣告。（圖取自Freedom HONG KONG臉書）

第一波「賀你老母」刊登之報章廣告包含：南韓《東亞日報》、南韓《韓國地鐵報》、西班牙《世界報》、瑞典《今日新聞》、挪威《晚郵報》、英國《金融時報》、德國《每日鏡報 》、德國《日報》、加拿大 《韋斯特蒙獨立報》、阿根廷《號角報 》、墨西哥《金融報》。

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