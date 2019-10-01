反送中》全港多區「國殤日」大遊行 不畏政權壓迫逾萬人上街

2019-10-01 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕反送中持續延燒，今日（1日）適逢中共建政70週年，示威者發起「沒有國慶，只有國殤」大遊行，在6區遊行抗議，港府嚴加戒備，宣布關閉港鐵11個車站，多個大型商場亦宣布停止營業，香港馬會則加強入場安檢。

綜合港媒報導，香港民間人權陣線（民陣）原先計劃今日發起集會遊行，但遭警方發出反對通知書，上訴也被駁回，但港民不顧警方壓力，今日仍上街遊行，目前已經逾萬人參與遊行。

報導指出，港民今日在多區發起集會遊行，包括沙田、荃灣、屯門、灣仔、黃大仙及深水埗。沙田於上午11時30分在車公廟舉行集會；下午1時，屯門在政府合署、荃灣在沙咀道球場，黃大仙在黃大仙廣場、灣仔在修頓球場、深水埗在楓樹街球場舉行集會。

【13:41】黃大仙鎮暴警察推進示威者，並舉起藍旗，驅散市民。

【13:32】鎮暴警察由沙田賽馬會泳池方向推前，示威者向沙燕橋方向後退。

【13:23】屯門有數百名示威者響應「國殤日」，聚集於屯門政府合署，呼喊「沒有暴徒，只有暴政」等口號。

【13:21】荃灣沙咀道球場坐滿示威者，看台下也已站滿黑衣人士，一起唱《願榮光歸香港》、呼口號。

【13:16】港島隊伍已走過希慎廣場對面。

【13:13】遊行隊伍提早起步，沿怡和街向軒尼詩道前進，工黨何秀蘭、李卓人、民主黨何俊仁、楊森、單仲偕、蔡耀昌等人帶領隊頭。

【13:10】社民連梁國雄表示，由於東角道現時人數非常多，隊伍將在下午1時15分出發。

【13:05】修頓球場到場人數不斷增加，已坐滿四個看台，示威者不時高喊「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」、「光復香港，時代革命」等口號。

【13:05】荃灣沙咀道遊樂場內已聚集數百名身穿黑衣的市民，不時高呼口號，與通往荃新天地商場天橋的民眾互相呼應。

【13:00】銅鑼灣至少逾千人聚集，等待遊行出發。民陣副召集人陳皓桓宣布到場。

【12:37】沙田車公廟已有約數百人集合。遊行開始後，隊伍沿城門河遊行。

【12:00】沙田賽馬場有數名穿黑衣、戴帽及口罩示威者高呼「光復香港、時代革命」後快閃離開。

【12:03】沙田車公廟路遊樂場，已經有示威者開始聚集。

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