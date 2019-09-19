美國將於聯合國提新疆問題 中國：干涉內政

2019-09-19 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普預計將在本月24日的聯合國大會上，尋求各國支持譴責中國在新疆侵犯人權的問題，中國外交部今（19）日指出新疆問題不是人權問題，而是反分裂與反恐問題，呼籲美國不要以人權之名，行干涉他國之實。

綜合媒體報導，美國指稱中國政府在新疆集中營關押約100萬名穆斯林，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）17日表示，川普預計將在24日的聯合國大會上提出新疆問題，並尋求各國支持譴責中國侵犯人權與宗教自由。

中國外交部今日指出，新疆問題不是民族、宗教或人權問題，而是反分裂及反暴力恐怖問題，並說明中國的相關措施讓新疆近3年沒發生暴力恐怖事件，保障了人民的健康權和發展權，也為國際反恐事業做出貢獻，許多國際組織官員與媒體人士在訪問新疆後，都對當地預防恐怖主義的措施表示認可。

中國外交部呼籲美國不要以維護人權之名，行干涉他國之實，並對美國擬在聯合國提出的問題表示反對。中國外交部昨（18）日也解釋，第74屆聯合國大會為事關世界和平發展的重大問題提供平台與契機，世界各國應利用這機會解決國際問題，如果有國家企圖在這場合干涉他國內政是不會得逞的。

國際特赦組織（AI）、人權觀察（HRW）、國際人權組織（FIDH）、國際法學家協會（ICJ）與世界維吾爾代表大會（WUC）共5個國際組織曾在16日發表聯合公開信，敦促聯合國譴責中國將維吾爾族等少數民族關押在集中營的行為，中國則解釋再教育營是為恐怖份子提供專業技能的職業訓練所。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法