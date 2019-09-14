聯合國大會17日開議 唐鳳將赴紐約說明社會創新成果

2019-09-14 11:22

〔記者李欣芳／台北報導〕今年的聯合國大會將於9月17日開議。外交部將在美國紐約舉辦周邊活動。行政院政務委員唐鳳在外交部邀請之下，25日將啟程赴紐約，向國際友人、我僑界及當地社群媒體說明台灣社會創新的成果。

值得注意的是，唐鳳這次將率隊前往，唐鳳辦公室今天表示，唐鳳這次將與今年「總統盃黑客松」2支優勝隊伍前往紐約，分別是「出巡隊：媽祖抵家，護你平安」、「銀髮天使」。

由總統府指導、行政院主辦、科技會報辦公室協辦，以及各部會共同主辦的第二屆總統盃黑客松7月27日在總統府舉辦決選暨頒獎典禮，當時由蔡總統親自出席並頒發獎盃給包括「出巡隊」與「銀髮天使」等5組卓越團隊。

其中，由衛福部護理及健康照護司組成的「出巡隊」，提供選擇在家安寧的民眾與家庭一個「看得到、找得到、用得到」的精準安寧照護知識平台；內政部戶政司、地政司、統計處及衛福部長照司跨部會組隊的「銀髮天使」，配合當前「包租代管」及「老人照顧」政策，融入「銀髮安居指數」，產製「銀髮安居高度需求名冊」，提升銀髮族照顧福祉。

第74屆聯合國大會將於9月17日在紐約聯合國總部開議，9月24日至30日舉行總辯論。有關台灣加入聯合國議題，外交部日前已表明，今年推案有3大訴求，並將洽請友邦在會議期間為台發言以及聯名致函聯合國秘書長；也將在紐約舉辦周邊活動，呼籲國際重視台灣人民被排除在聯合國體系外的問題。

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