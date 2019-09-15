「分裂國家」2維族大學校長將遭處決

2019-09-15

被失蹤2年 死刑定讞

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國迫害維吾爾族的手段不斷升級，連聲譽卓越的大學校長都難逃死刑命運！在中國共產黨政府二○一七年八月展開「學肅反」運動批鬥下，當年「被失蹤」的新疆大學前校長塔西甫拉提‧特依拜，正因「分裂國家」的「兩面人」罪名面臨處決。新疆醫科大學前校長哈木拉提‧吾甫爾也死刑定讞，「國際特赦」組織等人權團體與海外學者緊急呼籲中共當局立刻無條件放人。

現年六十歲的特依拜為備受法國、日本肯定的地理學家，一○年底出任新疆大學黨委副書記暨校長，但在一七年帶學生前往德國參加會議途中，於北京首都國際機場被捕。特依拜「分裂國家」罪名成立被判死刑，但死刑緩期兩年執行。

五十九歲的吾甫爾最後一次公開露面也是一七年，當局指控他以通訊軟體和海外昔日門生交談「顯露出民族主義傾向」，隔年十月宣告「分裂國家罪」及「傳播極端思想罪」成立，判處死刑，緩刑兩年。同樣被判死緩的還有新疆維吾爾自治區教育廳前廳長沙塔爾‧沙吾提，被控在教科書植入「雙泛主義」（泛伊斯蘭主義與泛突厥主義）和「民族分裂」思想。

「國際特赦」組織警告，特依拜有立即處決風險，外界也擔憂吾甫爾將被處決。「國際特赦」呼籲中國政府，抓人要有可受公評的充分證據，且須針對國際公認罪行，並依國際標準進行公正審判，否則應當立即無條件放人。

兩大學校長被控「兩面人」

「學肅反」全稱為「學講話、學通報、肅流毒、反滲透」。新疆維吾爾自治區黨委副書記李鵬新去年五月七日談話，明確指示「學肅反」為重要政治任務，點名沙吾提、特依拜、吾甫爾為「兩面人」，要求「切實認清『兩面人』利用一切手段滲透、侵蝕、毒害青少年的罪惡本質，深刻認識『問題教材』煽動民族仇恨、煽動分裂國家的嚴重危害」，「引導廣大幹部教師堅決與『兩面人』劃清界線」。

中國被轟「種族滅絕」

但加拿大維吾爾大會前主席茹克亞‧托度希（Rukiye Turdush）表示，特依拜和吾甫爾並未「反中國」，其實全因維吾爾人身分被捕，直指中國當局正進行「種族滅絕」。

包括《北京之春》榮譽主編胡平等來自中國的海外學者，以及「美國維吾爾人協會」主席伊利夏提十三日聯名向新疆當局發表公開信，呼籲改變對特依拜與吾甫爾的死刑判決。他們指出，此乃中國設立大學學制以來，大學校長被司法宣告死刑的首例；不同於文化大革命時期以批鬥方式致死，若兩位校長真遭處決，堪稱中國進入文明社會以來的奇恥大辱，將嚴重損害中國的國際形象，加劇民族緊張關係。

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