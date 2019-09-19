聯大會議 川普擬提新疆議題

2019-09-19

措辭將視美中貿易談判而定

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕路透十七日引述美國白宮高級官員說法，指稱美國總統川普擬於二十四日聯合國大會上，公開談論新疆維吾爾族自治區穆斯林等中國人權議題。此外，副總統彭斯、國務卿龐皮歐也將在聯合國大會的其他場邊活動談論新疆人權議題，且相關措辭將視美中貿易談判進程而定。

白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）十七日證實，川普二十三日將在聯合國主持「呼籲全球保護宗教自由」會議，敦促國際社會採取具體措施，確保人民不因宗教或信仰受到攻擊，確保所有宗教信仰的公共場所維護神聖性；該會議將由彭斯主講。

美國國務卿龐皮歐表示，美國將在聯大會議上尋求各國支持，譴責中國對新疆穆斯林的拘押政策。龐皮歐七月間曾指控中國虐待新疆穆斯林乃「世紀之恥」。

對此，中國外交部十八日強調，聯合國大會應就世界和平與發展等國際社會重大問題進行討論，不該淪為某些國家對其他國家內政「說三道四」、「企圖干涉」的場合。

籲聯國譴責再教育營

此前，國際特赦、人權觀察、國際人權組織（FIDH）、國際法學家協會（ICJ）、世界維吾爾代表大會十六日發表聯合公開信，敦促聯合國秘書長古特瑞斯公開譴責中國在新疆大規模拘押維吾爾族及其他少數民族穆斯林的行為，並設立調查團評估中國在新疆侵害人權的情況。

中國政府鐵腕箝制新疆，設置「再教育營」，囚禁逾百萬名穆斯林，強迫他們放棄宗教信仰、效忠共黨，並對外宣稱此類「職業技能教育培訓中心」旨在協助當地少數民族就業；相關做法已招致國際社會強烈撻伐，抨擊侵害人權。

路透引述四名外交官員報導，由於中國不希望新疆問題在十月一日國慶日前引起關注，在聯合國大會前，會見若干外國使節。歐洲高階外交官員表示，中國正利用美國對聯合國相對敵視的態度，發揮自身影響力，中國國家主席習近平正試圖改寫多邊主義規則，希望將中國治理模式帶進聯合國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法