不「刷臉」無法回家！ 「新疆式」高壓監控蔓延全中國

2019-09-01 16:10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國在新疆維吾爾族自治區廣設人臉辨識系統，民眾出門敬拜或回家，都必須「刷臉」驗證身份。關注中國人權與宗教自由的網路媒體《寒冬》雜誌1日報導，這種「新疆式」高壓監控正普及全中國，全國很快就會變成一座巨型監獄。

據悉，江西省某地公安局6月在一個住宅區安裝195個攝影鏡頭，並在大門安裝人臉辨識或身份證驗證設備，將居民個人資料全部輸入其中，凡進入者都受到「老大哥」嚴密監視。

該住宅區工作人員指出，不刷臉或身份證就無法進入；一旦有人戴眼鏡、口罩刷臉，也同樣無法通關，機器會發出聲音說「你是個假臉」或「你是非人類」；要是臉部辨識或身份證訊息不相符，相關數據就會傳給警察；而被國家列入「黑名單」的人，還會一併通知公安局，警察也會立刻抓人。

一般住戶通過驗證進入後，面容和身份訊息就會被系統掌握，「走到哪，監控到哪」；就算是外來訪客，系統也會將其身份訊息，與要拜訪的住戶一併記錄。

居民對此不以為然，有人表示：「有客人來訪，我在家忙著做飯，客人到了進不來，我還得從幾十層樓跑下去接人，真是太麻煩了！」更有人坦言：「每天都感覺有眼睛盯著你，很壓抑。」

一位被拒於門外的訪客也抱怨：「來找親戚還要刷臉，這嚴重侵犯人權！政府安裝這些人臉辨識系統，就像在老百姓脖子拴上一根繩子，當成牲口一樣控制，真是太邪惡，太荒唐了！」

中媒報導，自去年以來，中國各地社區都在普及這類「刷臉」設施。截至7月19日，北京市保障性住房建設投資中心13個案件的公屋居民，都須「刷臉」才能回家。數據庫中已登記6.9萬筆承租人訊息，以及6.4萬筆同居人訊息。且預計至10月底，另59個公屋案的人臉辨識系統，也將全部開通使用。

這類監控對被列入「黑名單」的異議人士、宗教團體成員尤其不利，可能令其更容易被抓捕與迫害。由於多數家庭教會是在租屋或教徒家中聚會，在高科技監控下，聚會將更加困難和危險。

一名家庭教會基督徒表示：「我們想進某個住宅區聚會或探望教友，經常遭盤問去誰家、待多長時間、做什麼等。一旦我們其中有人被抓，誰去過他家、哪些人一起聚會，（政府）全都一清二楚。」

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