新疆好「幸福」？逼穿防刺服、遇反恐只准前進不許後退

2019-07-08 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆政府以「反恐」之名，對當地的要求不斷增加，其中一項為當地商家的保全人員都要穿戴反恐裝備，若未達到標準就開罰，當地居民、在新疆的漢人紛紛表示「苦不堪言」，但為了生計，只能隱忍。

據《寒冬》雜誌報導，中國新疆居民現在日常生活無一不被監視，到市場買菜、回家都要刷身分證驗證身分，商店、企業老闆都要配合實行反恐措施，違者輕罰關門整頓，重則被抓去「改造」。

有名在新疆經營餐廳的漢人女子表示，當局要求每個餐館要雇用1名20至45歲的保全在門口巡視，且要穿著防刺服（又稱防刀服）和頭盔，但每個月要額外支付4000元人民幣（約新台幣1萬8121元）的雇用費，對小本經營的商家是負擔，受訪女子大嘆「付不起！」。

為節省成本，該名漢人女子只好自己穿戴防刺服和安全帽。但穿上厚重的防刺服後很熱，她無奈表示，在廚房做飯時很不方便，後背常因汗浸濕，肩膀也壓得很痠，很難受又累，但因為社區服務站、督導組會頻繁來店內檢查，她不敢不穿。之前她沒按照政府要求，已被勒令暫時歇業整頓2次，每次3天，損失將近6000元人民幣（約新台幣2萬7181元）外，她還要到社區參加3天的「反恐學習」，抄寫26頁的《反恐主義法》1遍，她抄了2天才完成。

另外，新疆當局規定商家要不定時地參加反恐演練，為了能及時召集巡邏人員，店家老闆的手機都要安裝警報器，警報器一響，2分鐘內就要到場集合，參加「反恐」演習和巡邏襲擊。巡邏時需要的木棍和防暴裝備，一律都要自己買，如果拒絕或在過程中看似臨陣脫逃、不夠積極熱心，輕則生意受干擾，重則被關進「學習班」。

女子還說：「一旦碰到恐怖分子必須拿起武器，只能上，不能後退。」如果逃避或採取觀望的態度，會被逮捕拘留。說到這裡，她忿忿不平，「警察是保護人民安全的，我們老百姓都上了，要警察幹啥呢？」不過為了生活，她選擇忍耐。有些人無法忍受這樣的高壓管制，已停業離開新疆。

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