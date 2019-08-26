教會辦夏令營 中國警突襲嚇哭孩童、逮捕牧師和志工

2019-08-26 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓宗教事件頻傳，近日正值學生暑假期間，中國政府嚴禁任何關於宗教信仰活動消息出現，嚴格監管未成年人課後生活，甚至突襲夏令營活動，將牧師和志工抓走，孩子們在一旁嚇得大哭。

根據《寒冬》 報導，近日是中小學生暑假期間，中國為杜絕未成年人接觸宗教信仰的機會，嚴格控管他們的課餘生活，還要求學校提醒家長「誘拐未成年人參加宗教活動是違法行為」，發放通知書要求監護人簽名繳回，嚴禁學生去參加類似「經學班」等宗教培訓。

在7月中，廣東省佛山市一處舉辦夏令營活動，孩子們正在玩遊戲時，遭十幾名警察突襲，登記每個孩子的個人資料和就讀學校，並將牧師和6名志工當場抓走，孩子在一旁嚇得直哭。另一起事件發生在江西省，教堂舉辦青少年夏令營活動時，4名政府人員突然闖入教堂將所有人拍照存證，並勒令立即解散。警方還訓斥學生：「你們身上流的是中國人的血、吃的是中國人種的糧食，不能去崇拜西方人的信仰。」

報導指出，在河內省一所三自教堂，政府人員突然闖入，聲稱透過監視系統錄像看見有2個孩童在教堂門口玩耍，因此要將教堂許可證收回，不許他們再集會。信徒表示，實際上那些孩子離教堂大門還有10米遠，但政府人員威脅如果信徒帶小孩來教堂，就要把建築和財務通通充公。信徒無奈說：「中共說啥就是啥，處處都得聽他們的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法