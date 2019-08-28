中共逼5大宗教「愛國講道比賽」 教徒嘆：完全扭曲教義

2019-08-28 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，中共要求境內五大宗教展開傳道比賽，而講道的內容必須包括社會主義學說和中國傳統文化元素，倘若不配合該項政策，不但會丟了飯碗，也不能再從事傳道工作，1名教會成員感嘆，「生在這個國家，沒有選擇」。

根據《寒冬》雜誌報導，一篇被中共當局視為「優秀」的基督教講章中寫著：「落後就要挨打。經歷了貧窮和戰爭的洗禮，中國人民越挫越勇，終於在中國共產黨的領導下，自改革開放以來中華民族實現了偉大飛躍，從站起來到富起來、強起來。」

三自教會成員表示，以上段落出自名為《基督教與中華文明》的書籍之中，而中共要求當地58名三自傳道人每人寫一篇講章，其中必須將中國傳統文化、社會主義核心價值觀納入基督教教義中，不寫就會遭解雇，並沒收傳道證。

該名教會成員表示，當地每間教會都有一本《基督教與中華文明》，「現在國家管得太多，下的政治任務得給它配合，生在這個國家，沒有選擇！」

遼寧省一位三自教堂的成員在聽完了一場「愛國傳道」比賽後憤怒地表示，「這些講道完全是驢唇不對馬嘴，斷章取義地往愛國上靠，說什麼摩西就是因為愛國、愛自己的民族才作出了很多的犧牲，還說什麼清明節掃墓也是一種獻祭，完全是亂套了！」

而河南省一位三自教堂的傳道人則擔憂，「這些內容已經完全扭曲了基督教的純正教義，這對《聖經》是一種詆毀，對上帝是一種褻瀆。比起物質的殿被毀，這種教義上的侵蝕是更大的災難，中國將沒有信仰可言！」

雜誌指出，包括基督教、天主教、佛教、道教和伊斯蘭教，所有中國官方認可的宗教都已被要求展開傳道比賽，並編撰類似書籍。

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