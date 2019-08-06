迫害宗教密件洩露！中共火大徹查 媒體爆45名記者被捕

2019-08-06 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國長期以來迫害宗教已非秘密，許多媒體長期以來致力於獲取中國迫害人權的秘密文件證據。然而此事觸犯了中國敏感神經，讓中國全面徹查洩密人員，涉案者將有可能被以故意洩漏國家機密等罪行遭逮捕，並處以重刑。有媒體對此揭露，自去年以來，旗下已有至少45名記者遭到逮捕。

長期關心人權議題的《寒冬》雜誌自創刊以來，公布了大量中共文件，作為中共迫害人權、鎮壓宗教的鐵證。雖然許多文件並非級別最高的機密文件，相較於所有中共惡行，也僅是九牛一毛，不過仍舊觸犯中共的敏感神經，讓中共對提供消息、文件給媒體的內部人士展開追查。

《寒冬》對此表示，獲得多份中共展開「洩密」排查的文件，顯示中共此次防洩密行動涉及範圍極為廣大，各省、縣、市政府單位都被要求落實。對接觸到機密的人員，中共除了要求簽訂保密承諾書，上級更會定期督察回訪；此外，他們每天都要通過檢查上下班考勤，被檢察有無通過任何包括電郵、手機通訊、社交平台的方式對外傳輸洩密訊息。

報導指出，《寒冬》早在2018年5月剛創刊不久就被中共定為「境外敵對網站」，因此特別重視內部文件被洩漏給《寒冬》。所有可能接觸到《寒冬》所披露資料的人士都遭到全面排查，甚至檢測指紋、動用測謊儀、掃描手機，就為了找到「洩密者」。

《寒冬》披露，自去年以來，至少有45位記者被逮捕，多人至今仍然遭關押，甚至被懷疑涉案的親屬也遭排查、逮捕。據了解，涉案者若被控「洩露國家機密罪」，可能將面臨重刑。

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