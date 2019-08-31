只因安全帶上少寫這個字 加拿大航空遭判賠近50萬

2019-08-31 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一對母語為法語的夫妻，此前在搭乘加拿大航空班機時，發現安全帶上的法文說明不全，兩人與航空公司協調未果，以「侵犯法語在該國的語言權利」為由一狀告上法院，最終聯邦法院裁定加航敗訴，須賠償原告2萬1千元加幣（約新台幣49萬4千元），還要向兩人致歉。

根據《CNN》報導，加拿大渥太華的席柏度夫妻（Michel and Lynda Thibodeau）以法語為母語，他們2016年搭乘加航班機時，發現機上安全帶說明中的一個單字「lift」（舉、抬），僅以英文描述而缺乏法文提示，機上重要提示如「警示」（WARNING）、「出口」（EXIT）等字詞的法語字體比英語來得小，且機場法語的登機通知不如英語通知詳細，認為加航已侵犯法語使用者的權利，在申訴、協調破局後一狀告上法院。

席柏度夫妻在庭上引用《加拿大權利與自由憲章》與《官方語言法》，主張法語與英語在該國具有同等地位，而加航的作為已侵犯法語使用者的權利；加拿大航空方面則認為席柏度夫妻過度解讀法規，堅決主張該司並未侵權。

加國聯邦法院審理本案後認為，加拿大航空公司有義務對兩種語言提供「相同待遇」，認定原告勝訴，加航需賠償兩人2萬1千加幣，並致上道歉信函。

席柏度夫妻在獲得勝利後表示，兩人未來還是會繼續搭乘加航的航班，認為後者應該像服務英語客戶一樣為法語客戶提供服務，加航方面則未對此事件發表評論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法