中女微信買「低價」機票 反被加航索償、列黑名單

2019-06-05 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕25歲中國女子錢安（Ann Qian，音譯）在留學加拿大多倫多期間，透過微信數次購買加拿大航空的機票，孰料竟遇到盜刷他人信用卡買機票，再將機票低價轉賣的詐欺犯。加航察覺後，不僅將錢安列入拒載名單，更向她追討已使用過、共約1.86萬加幣（約新台幣44.4萬元）的原票價。

綜合外媒報導，錢安2年前自上海飛往多倫多士嘉堡（Scarborough）求學。有次她計畫回上海時，在微信發現一名自稱能取得加航員工票價的賣家「Captain Cooll」，並在1年半內共買5張機票，且順利搭乘3趟。結果去年11月在多倫多機場準備搭機飛往溫哥華時，被加航拒載，更被列入拒載名單，詢問之下，才得知自己向非法票源購票。

報導指出，錢安被加航拒載後，曾連絡「Captain Cooll」要求將她共花費的9400加幣退款，結果卻遭對方封鎖，遂在今年4月報警，欲逮到該名詐欺犯；而加航方面則要求錢安，須在45天內賠償她3次搭乘的機票原價。

錢安認為自己也是受害者，加航卻追討近兩倍的賠償價又不准她搭乘，非常不合理，加航仍拒絕將錢安從拒載名單撤銷，也拒絕調解，甚至反指對方輕信詐欺犯，本案目前已交由加拿大運輸局仲裁。

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