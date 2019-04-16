丹麥正妹化身台南校園「櫃姐」 教英文有一套

2019-04-16 13:19

〔記者萬于甄／台南報導〕來自丹麥，今年18歲的Astrid因從小喜愛與父母四處旅行、體驗新文化，去年9月自費申請擔任國際志工，到台南新市國中進行英語教學服務，Astrid以亦師亦友的方式和學生打成一片，有趣輕鬆的教學，不僅讓孩子勇敢開口說英文，連合作社的阿姨都不再害怕與外國人接觸。

新市國中校長薛英斌表示，金車文教基金會推廣英語史懷哲計劃邁入第16年，為營造校內英語環境氛圍，去年積極爭取國際志工駐校與學生互動，很高興Astrid藉由自己豐富的創造力與社交能力，與學生建立良好的友誼。

Astrid自去年9月到新市國中服務，迄今已8個月，她說，雖教授英語的經驗是0，但很高興能有機會嘗試。Astrid在課堂中會和學生分享一些丹麥的文化，有時則會將英語教室搬到合作社，由她擔任「櫃姐」，鼓勵學生勇敢開口說英文，將英文融入生活中，受到學生好評。

新市國中一年級的張姓學生也說，一開始大家都害怕和Astrid開口對談，對自己的英語口說也沒信心，但透過Astrid生活化的英語教學方式，鼓勵大家說英文，且每次和她聊天都能學習好多英文單字，現在大家變得都很喜歡和Astrid開口說英文。

Astrid也提到，從事志工服務是她一直以來的夢想，因此，想趁上大學前四處走走增廣視，很感謝接待家庭的溫暖，讓她在台灣感受到滿滿的熱情與安全感，這趟旅程讓她獲得很多快樂以及寶貴的經驗。

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