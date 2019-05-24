老外街頭抽考英語 評台灣人應「有勇氣開口說」

2019-05-24 22:57

〔記者吳柏軒／台北報導〕國家發展委員會為推廣「2030雙語國家政策」，日前跑到台北轉運站，請外籍教師假扮觀光客，對路人、售票員、店家等隨機抽測，看台灣人如何用英語互動，發現台灣人普遍問題是「沒信心」，建議應有勇氣開口，不怕說錯，跨過障礙才能練習與精進。

國發會表示，為了瞭解台灣的語言能力，22日在台北轉運站舉辦「城市轉運英語力趣味評比」活動，找來外籍教師把關測驗，如到店家進行英語街訪，看店家是否善用英語接待外籍客，讓老外掏錢購物；外籍師也到售票口，考驗售票人員如何用英語賣票。

活動全程採臨時抽測，所有店家與工作人員都被突襲「英語街訪」，而外籍教師也臨時與路人互動，扮演觀光客求助，詢問如何從台北買票到高雄，還要路人推薦高雄的小吃與景點，有路人展現流利英語，推銷台灣，被外籍師評為excellent（優良）。

現場指導的外籍教師Troy發現，現場活動的受測者普遍英語程度不錯，也有遇到英語流利者，但發現台灣人普遍問題是「信心不足」，怕說錯、不敢開口，以為講錯丟臉，但Troy強調，信心是學英語的關鍵，會話是溝通目的，對方聽懂最重要，不用介意文法漂亮，建議台灣應做好「不怕錯」的心理建設，如此才有練習機會，才能精進。

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