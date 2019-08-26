籌資重建古寺遭強拆 居民：中共跟土匪強盜沒兩樣

2019-08-26 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國在各地持續打壓宗教事件頻傳，當局常以無證、非法佔用耕地為藉口，強拆寺廟、道觀、古剎等信仰中心，且信徒皆申訴無門，只能忍氣吞聲。中國人權雜誌《寒冬》再踢爆，河北省武安市的妙蓮寺在居民籌資百萬下辛苦重建，卻又再度毀於中共之手，當地居民氣憤表示，「（政府）簡直跟土匪強盜沒什麼兩樣」。

根據《寒冬》報導，位於河北省武安市的妙蓮寺擁有200多年歷史，卻在政府的打擊行動中被摧毀，2015年由百姓、僧侶籌資數百萬，在遺址上重建寺廟，使妙蓮寺再次成為當地信仰中心。

然而今年5月22日，妙蓮寺卻被當局以「無證、佔用耕地」為由強拆。據當地居民聲稱，當天政府人員將寺內尼姑、居士強行趕出寺廟，居民為了保住寺廟而紛紛下跪求情，中共官員卻冷回「這是國家的政策，誰攔阻也沒用，必須拆」，且威脅一位居民，若再阻攔就讓他兒子失業，強行將其抬走。

情況僵持到傍晚，政府人員為使居民離開，變謊稱「不拆大殿，只拆偏殿」，等居民散去後，當局於趁夜將大殿偷拆，妙蓮寺成為廢墟。政府的卑劣行徑令居民氣憤不已，向記者罵說「政府不僅抓人、拆廟，還想把拆廟的鋼筋拿走賣了，簡直跟土匪強盜沒什麼兩樣」。

報導也指出，武安市的另一座廟宇同月也被政府強行拆除，廟內十多尊塑像全被砸毀，該廟廟主指出，當初建廟時已獲得土地局同意，根本沒有佔用耕地，現在又被政府誣陷非法佔用耕地，「政策是共產黨定的，誰能抵抗得了」。

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