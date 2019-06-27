牢籠！中共不准信徒跨縣集會 教牧人員行蹤受限

2019-06-27 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國為防止牧師傳教，嚴格限制教牧人員的行蹤，並要求他們在當局批准的情況下才可以離開原市，若未在規定的期限內回來，除被上報高層外，還會遭到嚴懲。

根據長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌報導，在政治方面遭中共認可的「自治、自養、自傳」三自教會，其代表指出，中共怕人民在異地傳教，因此管控極嚴，個人訊息都已被政府登記，他擔憂日後未經宗教局核准，連買火車票都會受限。

中國開始在許多地區採取嚴格措施，遼寧省某地宗教事務局4月曾發布「宗教活動場所負責人請銷假制度」，要求宗教場所負責人若要離開所待城市，須提前3天向宗教局告假，獲准後方能離開，且必須在規定的時間內返回，若未照規定，會被通報上級或遭到懲處。安徽省的三自會講道人員曾到湖北參加聚會，一回去便遭宗教局人員訊問，還威脅會觀察半年，如果不聽政府的，就關閉教堂。另外，出過國的教牧人員必須至公安局備案，不得再前往韓國和美國。

多處的三自教會信徒反映，政府人員常稽查宗教場所，查看是否有外地信徒或傳道人員參加聚會。河南省駐馬店市西平縣民宗局官員曾帶著警察闖進當地1所三自教堂，發現具外地口音的基督教徒，立刻拘捕並處以1000元人民幣（新台幣4509元）的罰款。

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