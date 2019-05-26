不只「滅佛」！連十字架也拆 中共打壓宗教之手伸入山東

2019-05-26 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕中共為打壓信仰自由不僅拆毀佛教塑像，就連耶穌的十字架也無法倖免。有媒體報導指出，中國山東省境內的基督教聚會場所的十字架，將全部被拆除。

根據關注中國宗教自由及人權問題的雜誌《寒冬》今日報導，全國性的宗教督察工作已於去年9月全面展開，而此刻中共國家宗教局中央督察組已進駐山東省。

報導指出，在中央督察組進駐前，會先行針對教會場所展開清查。今年2月山東省境內的淄博市臨淄區的宗教局，就向中共當局認可的「三自愛國教會」負責人們表示，省級督察組已經開始明察暗訪，不辦證的家庭教會將全部遭到取締，而且除了動員群眾舉報私設聚會場所以外，提供場地的屋主也會遭受當局處罰。

報導指出，此次山東境內宗教整治行動將比照河南省，當時當局以「不能靠近政府」、「不能靠近學校」為由關閉了許多政府批准的聚會場所。

據報導，今年3月8日，菏澤市終興鎮的三自教會十字架被拆，相關宗教標誌都被砸掉，而當局拆除理由是，要在教堂旁新建村委辦公室。3月25日，1所位於臨沂市蘭山區的三自教堂十字架也被拆，當局給出的理由是「靠村委太近，屬滲透黨政機關」。4月3日，淄博市臨淄區當局以「在樓區掛十字架難看」為由，將十字架強行拆除。同日，遭拆除十字架的三自教堂還有位於臨沂市莊烏鎮東高堯的三自教堂。

另外，在4月12日當天，濟寧市館驛鎮就有18座小型寺廟遭拆。而在3月底到4月中旬之間，菏澤市內就有17座以上的寺廟被強拆，且拆除行動大多發生在半夜。

除了針對宗教場所的打壓以外，當局對信徒的統計調查也已展開，包括基督教、佛教、道教都在當局的調查範圍內，更別提法輪功和全能神教會的信徒，更是不能「漏掉一個」。報導指出，山東警方在部分地區已展開抓捕全能神教會信徒的行動。該教會指出，3天內就有50餘名信徒遭抓捕。

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