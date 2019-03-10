佛寺宗教色犯忌 遭中國政府強行「美白」

2019-03-10 20:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國官方提倡無神論，加強信仰控制，忠於共產黨被放置首位，但北京似乎並不滿足於只是砸廟毀佛拆古蹟，現在，黃色和暗紅色等佛教場所的標誌性顏色也被認為太「宗教化」而成為當局的眼中釘，安徽、江西及湖北省許多寺廟因而慘遭強行「美白」。

據關注中國宗教自由和人權狀況的線上雜誌《寒冬》（Bitter Winter）10日報導，去年10月間，中國佛教四大名山之一的九華山所在地安徽省池州市青陽縣，當地中共領導幹部召集各村支書開會時稱，「現在信共產黨的約有9千萬人，信佛教的有2億人，這種情況絕不允許再繼續下去。」

隨後，九華山遭到全面整頓，鄰近地區的寺廟也沒能逃脫被「改頭換面」的命運。當局勒令所有寺廟都要刷白，並勒令禁止燒香。貴池區梅街鎮的觀音殿外牆被刷成白色。此外，貴池區烏沙鎮的兩處廟堂，以及牛頭山鎮斥資百萬、花費八年建成的唐華寺，黃色外牆均被刷成了白色。與佛教相關的標識、香爐等被毀，寺廟被關停。

當地一名和尚說：「連九華山都被整頓了，我們更沒辦法了。政府的人幾乎天天去檢查。」

在江西省瑞昌市，當地文昌閣黃色的外牆也被粉刷成白色，20多個工人花了一個星期才完成這項工作。

該寺一名僧人說：「市政府說我們寺廟外牆的黃色太招眼了，下令要刷白。市政府已經多次打電話、發微信威脅我們，如果不照他們說的去做，政府就會找各種理由把寺廟關掉或者拆掉。不走中國化道路就是這個後果，九江市廬山的一個寺廟就是因為不按政府要求的做被拆了。」

在湖北省，去年10月，黃石市華嚴庵的黃色牆體被刷成了白色，牆上的「阿彌陀佛」被「國泰民安」替代，廟名「華嚴庵」也被改為「福臨門」。

「宗教局的人說，所有宗教場所都要中國化。」知情人反映，「這些工程都是（寺廟）自掏腰包，光是刷牆、剷字和其他整改工程就花去了3萬元人民幣（約合台幣13萬7千元）。」

去年11月，黃石市楊泗廟也被強行「美白」，因政府人員稱要創建文明城市，而該廟的紅色柱子和佛教標識影響市容。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/