變本加厲！中共打壓宗教 抓捕信教者竟有定額壓力

2019-08-04 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨大力打壓宗教，近來變本加厲，竟在全國實施獎懲制度、定額抓捕信徒，若不能完成任務警務人員恐遭到處罰，甚至出現舉報自己親友的案例。

根據《寒冬》報導指出，中共頒訂《2019年打擊邪教重點工作獎懲辦法》，擴大逮捕宗教人士。該文件規定，為了鼓勵警察逮捕宗教人士，辦法中規定視不同情況，可以獎勵警察金額不等的獎金；辦法懲罰連續2個月排名最後2名的單位，全局通報批評；若這2個單位連續4個月排名最後，將處理單位負責人。

報導亦指出，政府在全國實施定額抓捕信徒等措施，為給基層施加壓力，實行官員個人責任制，他們通過專門設立的電話、網站、舉報箱，以及金錢獎勵來誘惑一般民眾舉報信徒。

報導表示，湖南省某市一名警務人員向雜誌透露，當地公安局要求每人每月上報2名信教人員名單，若不能完成將遭到處罰；而湖南省一位協警向記者承認，他為了保住工作舉報了一名朋友，他補充「還有上報自己親屬的，這都是被逼的。」

甚至，中國的最基層組織幹部也被分配定額，安徽省某縣政府以「掃黑除惡」行動為名，勒令轄區內各村每天至少上交1個信神人員，如果村幹部不照做，就會被指控當「黑惡勢力」的保護傘，並威脅幹部知情不報，就開除黨籍、撤銷職務、取消退休金、罰款1.5萬元至6萬元人民幣（新台幣6.8萬至27.2萬）不等，而且子女也會受牽連。

據了解，當局掌握宗教信徒情況後，一些地區已經展開大規模逮捕行動。以全能神教會為例，5月，僅重慶市就有51名全能神教會基督徒遭到逮捕；山東省截至6月已有300多人被捕；河南至少243人逮捕。

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