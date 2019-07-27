中國科技監控人民 外媒呼籲民主國家應這樣做...

2019-07-27 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年迫害新疆人權的舉動，已引起國際關注，除了持續不斷的非法關押、法外處決，再加上採用人工智能和大數據監控人民，使中國逐步變成了一個專制的國家。外媒呼籲民主國家不應投資中國安防科技，應該多關注、披露中國人權迫害現象，使中國惡劣的人權環境得到改善。

根據長期關注中國人權問題的《寒冬》 雜誌報導，中共侵犯人權行徑無處不在，許多維吾爾人被關進再教育營強迫改變思想，幸運逃過一劫的的維吾爾人也被科技監控，住家生活、手機內容都被監管；中共在新疆的清真寺、民房等670萬個地方安裝了面部識別系統，每天至少250多萬人被跟蹤，使用人工智能和大數據的大規模監控人民，使中國逐步變成一個專制的警察國家。

報導指出，許多西方科技公司與中國政府勾結，對中國安防大量投資金錢，包括Google的子公司、深網視界科技有限公司（SenseNets）和麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）都參與了與中國企業的人工智能研發合作，間接助長了中共對人權的侵犯。

除了西方國家的間接幫助，俄羅斯以及其他36個伊蘭國家及亞洲國家公開支持中國，因中共以「一帶一路」為基礎，與各國簽訂數10億美元的的大型基礎設施項目合同，但合約往往附帶高額債務償還條款。

報導提及，國際社會必須設法制止中國斷對人民人權侵犯，除了對一帶一路沿線地區施以援手，非政府組織在人權迫害新聞報導方面的工作也很重要，隨著報導揭露，維吾爾人權危機已經傳遍了全球並引起廣泛關注；更呼籲西方國家曝光支援中國的高科技公司，在國際場合對中國施壓，採取更多行動讓中國人權獲得改善。

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