清邁爆發貓瘟！12天72隻老虎暴斃 傳屍體燒不完緊急掩埋

泰國清邁近日爆發大規模「貓瘟」，短短12天多達72隻老虎死於致命病毒和細菌感染。圖為芭達雅暹羅大象園圈養的老虎。（法新社）

泰國清邁近日爆發大規模「貓瘟」疫情，短短12天內，已有72隻孟加拉虎相繼死亡，其中清邁湄林園區21隻、清邁湄登園區51隻。由於死亡數量過於龐大，園方火化設施不堪負荷，甚至傳出屍體「燒不完」只能緊急挖坑掩埋。當局目前已緊急封鎖園區，進行全面清潔和消毒。

據《民意報》報導，泰國畜牧廳廳長宋川（Somchuan Ratanamungklanon）21日證實，園區內多達72頭孟加拉虎已不幸喪命，死因確定為「貓細小病毒」（Feline Parvovirus）和「支原體細菌」（Mycoplasma）的合併感染。

官方解釋稱，病毒可通過直接接觸分泌物及空氣傳播，對動物的呼吸系統、消化系統和神經系統造成嚴重損害，染病的老虎會出現劇烈嘔吐、嚴重腹瀉、高燒不退、極度嗜睡等狀況；而支原體細菌則通過蜱蟲、跳蚤及畜舍蒼蠅傳播，可引發溶血性貧血並破壞紅細胞。在圈養環境下，加上氣候驟變等因素，病毒與細菌形成疊加感染，造成死亡風險顯著上升。

不過，外界也質疑園區的救援進度，廳長則回應，醫治老虎的難度遠高於一般家貓或家犬。老虎生性獨立，即便病重也常與同伴保持距離，當飼養員察覺老虎不對勁時，病況往往已相當嚴重，導致發現即病危的困局。

針對這波大規模老虎暴斃事件，官方也進一步說明，目前已完成園區全面消毒與噴灑藥劑，並加強隔離措施，並強調疫情已受到控制，未再出現新增死亡案例。除此之外，也為防止病毒進一步擴散，畜牧廳已規劃為園區內其餘老虎全面施打貓瘟疫苗。相關單位也持續監測園區動物健康狀況。

