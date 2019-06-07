中國詭異「管制名單」...狗、信鴿、LED顯示器都入列

2019-06-07 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國政權為了「維穩」無所不用其極，有外媒披露一份中共管制物品名單，除了刀具、汽油外，連狗、信鴿甚至LED跑馬燈顯示器，都被列入這份名單中。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文，表示獲取了一份4月山東青島海軍節期間當局下發的《居民物品信息採集表》。表中顯示，除了槍枝、刀具這類有殺傷力的物品會詳細紀錄持有者身分資料；散裝汽油、煤氣罐，充電電動車、潛航器、低慢小航空器等持有人的身分和具體情況都要調查、登記，甚至連個人擁有的「犬隻」和「信鴿」，數量也要進行嚴密統計，此外，就連LED跑馬燈顯示器也被列為「危險物品」。

根據報導，在中國海軍節期間，青島市一些商鋪的LED跑馬燈顯示器遭到拆除，一名老闆透露，當局因為害怕有人入侵系統，讓跑馬燈上出現「不利中共的訊息和言論」。而跑馬燈顯示器列入管制範圍並不僅是侷限在青島，一萬名法輪功學員4月25日在中南海門前發動和平示威時，福建省當局就要求所有單位在24至26日關閉LED顯示器，或要求更改連接密碼，避免電腦遭入侵，警方甚至警告，若發現LED上出現不利中共政權的訊息，會將負責人抓起來。

根據《自由亞洲電台》報導，河北省4月8日一間醫院急診科的跑馬燈顯示企出現「打到（倒）中國帝國主義，日本萬歲」的字樣，警方當日下午立刻抓到一名李姓嫌疑人，表示該嫌犯就職於一間通訊技術公司，利用手機連接醫院LED演顯示器，發布「辱華」言論。

此事發生的幾日後，河北省邯鄲市縣某位校長透露，接到當地派出所發的文件，要求他簽下保證書，保證不會讓學校的LED燈出現反華言論。校長也透露，「其他學校以及大型超市一些有LED顯示器的地方，都被要求簽下保證書」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法