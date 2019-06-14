中共打壓全部穆斯林！回民轉發訊息秒遭逮 面臨和維族同危機

2019-06-14 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕中共打壓人權、宗教傳統不遺餘力，讓生活在中國境內的穆斯林倍感壓力。中國各地的穆斯林正受到中共當局日益嚴重的打壓，不僅許多省份內商店的阿拉伯標語、招牌遭強拆，甚至有回族民眾因為隨手轉發一條「國家不允許信伊斯蘭教」相關議題的訊息，不到20分鐘就遭政府逮捕。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌走訪中國數個回民集居的省分，調查狀況後表示，以往認為在新疆以外地區維吾爾人與回民穆斯林會被區別對待，但是事實證明，中共新政策似乎是針對所有穆斯林。

根據報導，湖北省的穆斯林被禁止私自在家中組織例行的「主麻（穆斯林每週五午後舉行的聚禮）」，要求這些穆斯林必須到清真寺進行，否則「後果很嚴重」，對此，有穆斯林表示，附近唯一的清真寺離家有十公里的路，「這不是為難我們嗎」？也有被剝奪和家人一起「主麻」的穆斯林表示「政府這麼做太過分了」。

信仰遭限制更不只這一樁，遼寧省某清真寺每年一次的外出交流活動，也被當局以「人多會鬧事」為由禁止。甚至帶著回族傳統白帽的人，外出時會常常無端遭到盤查、罰款，迫使回族人不敢在接上戴上白帽。

此外，報導也指出，河北等省份已經廣泛展開拆除阿拉伯標語，從4月底到5月中旬，河北省廊坊市境內約有162間店家上的阿拉伯語清真標誌遭拆除，保定市則有大約280家店舖的阿文標示遭拆除。

轉發訊息也遭逮捕 回族穆斯林對中共當局十分恐懼

當《寒冬》採訪時，甚至有民眾懷疑記者是政府派來的調查員，恐懼地問「怕你去告密，你是不是民政局的？」；有穆斯林則憂心表示「變成新疆那種情況只是早晚的事」，表示現在商品包裝上有阿語標誌的全部都換了，「政府不管你經濟損失多少」。

此外，甚至有回族民眾因為隨手轉發一條「國家不允許信伊斯蘭教」相關議題的訊息，不到20分鐘就遭政府逮捕，聲稱他犯法，並關押在當地派出所2天1夜。這位穆斯林獲釋後表示，要是在新疆，自己恐怕就出不來了。他害怕地表示，政府針對對少數民族管得特別嚴，「我們的手機都被監控、定位，無論我們走到哪裡，警察都知道」。他也表示，現在自己電話裡說話都要非常小心，深怕說錯一句話，隨時大禍臨頭。

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