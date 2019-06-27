婚喪喜慶也管！中共抓「超渡、唱詩歌」：迷惑百姓

2019-06-27 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓宗教自由時有耳聞，據網路雜誌《寒冬》今（27）日報導，中共現在連婚喪喜慶中的宗教儀式也不放過，不但禁止超渡、唱詩歌，若想在教堂結婚，竟刁難要求婚禮客人得滿18歲，並採實名登記，令負責人感嘆，「限制這麼多，不就是不讓我們在教堂裡辦婚禮嗎？」

關注中國人權、宗教自由的《寒冬》雜誌報導，中國政府下發文件嚴禁在宗教活動場所外舉行帶有傳教色彩的活動，各類團契如唱詩班、樂隊，若沒向宗教部門報告，不能私自進行宗教活動。如此一來，除了常規宗教活動受限，信徒的婚禮、葬禮也不能按宗教儀式舉行。

「三自愛國教會」是受中共認可的中國基督教教會，今年4月，河南省一名三自教堂負責人帶信徒為逝者辦喪，卻遭當地政府喝斥、制止，並逐個登記個資，要求到派出所接受調查。

同月，吉林省百名道教信徒在海龍廟超渡烈士。超渡影片流出後，地方政府、宗教局、國保大隊等6部門，出動60多人「到府盤查」，即便道觀出示道教協會常務理事證也沒用，政府以「非法搞迷信，迷惑老百姓」罪名，抓捕、拘留道觀負責人15天。

另外，河南洛陽有人想在教堂舉行婚禮，遂乖乖向宗教局申請。宗教局雖然許可，但禁止未滿18歲孩子參與，當天進教堂的人都要實名登記，並且不能在教堂外有任何活動，屆時官員也會到場監督。申請人在這般刁難下，無奈放棄在教堂辦婚禮的計畫。

5月，山西省一對基督徒夫婦邀請教會樂隊到兒子婚禮「唱詩讚美主」，也遭警方傳喚，訓道：「誰說有天堂？政府不准唱讚美天堂的歌！」後來是因為村內幹部出面，這對夫婦才被釋放，脫離險境。

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