45記者被捕！《寒冬》對幹中共：不會停止報導

2019-06-23 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕雜誌《寒冬》因關注中國宗教及人權議題，有45名記者及供稿人被捕，近半數人下落不明；中共甚至發機密文件，要徹底調查雜誌社的記者、通訊員和相關人士。即便成為鎮壓目標，《寒冬》仍堅信要「為中共一手遮天、暗無天日的偌大中國帶來一絲光明」，呼籲讀者幫助他們聲援的「受迫害群體」，並批中國政府在限制新聞自由方面，「江山易改，本性難移」。

雜誌《寒冬》今（23）日發文寫道，45人中有24名同仁獲釋，但所有被捕名單中，有22人是在新疆伊犁、哈密被抓，也就是少數民族和維吾爾人受到嚴重「宗教、種族」迫害的地方。上述22人中，有4人獲釋，其餘下落不明。

文章形容新疆是「囚禁百姓的巨型露天監獄」，日常生活、一舉一動都受到監控，甚至鎮壓，惡名昭彰的「再教育營」只不過是其中一小部分而已。中共已經嚴實「密封」新疆，建立大型管控和監視系統，並使鎮壓更加精準，範圍也繼續擴大。

文章指出，河南、浙江省政府的機密文件下令2019年要嚴打《寒冬》雜誌，徹底調查他們的記者、通訊員和朋友。許多同仁在採集新聞素材時被人舉報，不得不丟下採訪工作逃離現場，以免被警察抓捕。

文中舉例，去年11月，他們有一名通訊員被捕，原因是採集回族穆斯林遭受迫害的證據，至今音訊全無；另一名通訊員也於同月被捕，他的家人花錢託關係辦了「取保候審」緩解情勢，但他目前仍受嚴密監視；去年12月，《寒冬》報導湖北省一名7旬盲人佛教徒遭勒令搬出廟宇，陷入飢寒交迫的困境，隨後政府根據新聞四處搜查報導者，稱在海外公布宗教迫害事件，有損中共形象。

《寒冬》表示，他們走的道路是正確的，所以不會停止「為中共一手遮天、暗無天日的偌大中國帶來一絲光明」，但所走的每一步都必須小心謹慎。他們呼籲讀者伸出援手，「不是幫助我們，而是幫助我們聲援的受迫害群體。」並狠批中共「在限制新聞自由方面，可謂是江山易改，本性難移。」

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對於中共，《寒冬》永遠都是眼中釘

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