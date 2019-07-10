汪洋視察兩天 這50處宗教場所半個月內被夷為平地

2019-07-10 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續打壓宗教自由，在中國中央高官視察後，不到半月，無論是哪種宗教信仰，約至少50處宗教場所遭清理，教堂遭改城活動中心或養老中心，寺廟則被關閉或夷為平地。

據長期關注宗教自由的網路雜誌《寒冬》報導指稱，4月15日到17日時，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋在河南調研宗教工作，先後到開封、周口、鄭州等地調查農村基層宗教活動場所情況；接下來不到半個月，一常住人口約63萬人的縣級市滎陽市，其下轄16個鄉鎮就有至少50處宗教場所遭到嚴厲整治。

報導指稱，4月27日至30日三天內就有5處教堂被改作他用，高山鎮一教堂外牆上就被掛上「滎陽市高山鎮石洞溝村活動中心」的牌匾，城關鄉桃李村的一座真耶穌教會的教堂也被改成文化活動中心，政府官員會脅迫信徒同意政府佔用教堂，否則就強拆教堂。另一位於後白楊村的教堂，信徒籌資買下教堂，但4月27日，教堂尖頂被拆除，仍被外掛上牌匾表明，該教堂已成為養老服務中心。

此外，賈峪鎮24座大小廟宇在一週內被關閉據數名廟主稱，政府人員均以「上面有政策」為由關閉寺廟，並威脅一旦發現有人燒香，會直接將寺廟拆毀；5月中廣武鎮18座廟宇被關閉，不但寺廟大門被封，香爐被砸、被填滿磚頭或被藏起來。村民紛紛對此表示不滿：「政府這麼做目的還不是像老毛那樣，不讓人去燒香，都得聽他們的跟著他們走，好像和文化大革命那時搞運動一樣。」不過，最慘的是，4月底位於喬樓鎮陳溝村一佔地280多平方米的寺廟，直接被夷為平地。

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