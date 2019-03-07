文革告密風再起 中國發動群眾舉報宗教活動

2019-03-07 19:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國「文革」期間，舉報、告密之風盛行，當局到處設置「檢舉箱」，並獎勵檢舉告密者。如今，此風再次死灰復燃，被當局用來打壓、整治宗教信仰。

據關注中國宗教自由和人權狀況的線上雜誌《寒冬》（Bitter Winter）7日報導，中國當局現正大力發動群眾互相監視舉報，可通過舉報箱、舉報熱線和舉報網站等管道舉報，並為告密者制定了獎金制度，進一步扼殺宗教信仰自由。

河南省商丘市虞城縣芒種橋鄉蔡莊村的村委會牆上掛著個鐵箱子，上面寫著「宗教信仰舉報箱」。據該村一村民稱，「這是鄉政府統一發給各村的舉報箱，政府現在全面整治宗教信仰，村裡不許有信神的。」他還透露，2019年春節剛過，政府就加大了對各村信仰問題的排查力度。

今年年1月15日，河南省鄭州市中牟縣大潘莊一個三自教會祕密聚會點被當局發現並取締。事發時，信徒都感到很詫異，「這個地下室特別隱祕，怎麼會被發現？」

據一村幹部透露：「現在縣裡針對基督教開通了一個舉報熱線，任何人無論在哪裡發現有聚會的，只要打電話舉報，撥打電話的位置就會馬上被鎖定，聚會點的地址也就很快被查到。」

一些地區還發動民眾通過網路，例如公安機關簡訊報案平台、微信公眾號，或寫信等方式進行舉報，並為舉報者設立獎金制度。

今年是六四事件30周年，同時新的宗教條例提出宗教「中國化」後，對非官方基督教打壓加劇。中國總理李克強5日在人大提出的政府工作報告，重申要繼續強化宗教中國化政策，顯示中國將持續打壓宗教自由。

跨宗教的《寒冬》去年5月成立，因報導有關中國打壓宗教自由和違反人權事件，以及公開秘密文件，在很短時間之內就引起北京的「關注」，自去年8月起，有45名記者遭拘禁、受虐和拷問。雖然部份獲釋，但部份仍不知去向。

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