踢爆！中國在新疆也迫害基督教 各式打壓手段曝光

2019-06-29 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國在新疆不僅迫害穆斯林，連基督教也不放過！山東家庭教會基督徒以旅遊為名義前往新疆，了解當地基督教友的生活狀況後向外界踢爆，中國政府竟然可以毫無理由就抓走教徒，讓民眾莫不生活在恐懼之中。

據長期關注中國人權與宗教自由的《寒冬》雜誌報導，山東基督信徒透露，他們一到新疆就感到當地氛圍相當肅殺，街上隨處可見警察全副武裝在巡邏，每個地方都佈滿了監視器，在路上沒走幾公尺就有一個檢查哨。

山東基督徒指出，他只不過是在景點拍照，警察就走過來強迫他刪掉照片，如果一群人在大街上說話，也會被警察盤問驅趕。此外，他們一提到宗教的話題，在旁邊的新疆小孩就連忙提醒他們噤聲別再講了。

到了星期天，山東教友路過教堂時，赫然看到門口有多名警察站崗，想進去的人都必須拿出身分證接受檢查。新疆教徒還向他們透露，「政府可以沒有任何理由就抓捕基督徒，有的人被抓走後音訊全無」，連教堂牧師都被抓去「再教育營」，不知道什麼時候才會被釋放。

在這樣的情況下，山東基督教成員連打電話給當地教友也不敢，因為電話早就被監聽了，當地人只要在電話中講到「上帝」，通話就會被立刻切斷，只好改用暗語互相聯繫，例如出來聚會就要說「出去吃羊肉」。

事實上，新疆基督教徒現在連要聚會都很難了，因為每個地方都有監視器，進出還要刷電子卡，哪一家來了多少人都被社區人員密切監控。於是信眾只好刻苦改成每天清晨5時跑到山上聚會，因為那時候監管人員還沒上班。而這類社區人員還會負責家訪，只要是登記為基督教徒的，就必須每週一次學習愛國知識與國家政策。

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