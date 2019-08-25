奇怪！中國人不信任自家奶粉、疫苗 粉專諷：卻相信官媒

2019-08-25 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內人民對於香港反送中的態度，大多表示不支持與不理解，甚至相信中國官媒的不實與扭曲報導。對此，臉書粉專「這就是中華人民共和國！」23日發文指出，中國人弔詭之處在於，去香港搶購奶粉與施打疫苗，不信任中國製造的奶粉與疫苗，但卻很相信受中國政府監控的中國媒體所製作的新聞報導。

該貼文一出，引來眾多網友共鳴，「精闢」、「然後狂送小孩出國」、「人人都說祖國好，高官各個往外跑」。

有網友道出，中國境內人民的資訊來源、言論自由都被中國當局封鎖、箝制的「悲哀」事實，「他們知道有正常的奶粉，不知道有正常的媒體啊」、「跟中國的同事聊過，其實（中國）國內的人知道發生什麼事，知道什麼是六四，知道（中國）政府是怎樣。只是在人前對外時，一定會說愛國愛黨，但心裡面怎麼想，就又是另一回事了。」

也有網友指出，其實在台灣也有很奇怪的人，相信著中國政府與中國官媒的宣傳，卻不願意直接回歸他們心之所嚮的「祖國」！

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