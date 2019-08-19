反送中》中國人為何無法理解反送中？ 外媒：媒體遭中共控制

2019-08-19 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕為什麼在中國幾乎沒有人能夠理解近來香港的「反送中」抗爭運動？《德國之聲中文網》日前（16）報導指出，此現象與中國媒體的宣傳有關，因為中國境內所有的新聞網站、報紙、廣播以及電視台，皆受到來自國家以及黨領導層的無條件控制。

根據《德國之聲中文網》報導，一名上海退休老人表示，自己只相信中國政府，才不相信國外媒體的「宣傳」，當然也不會去看外國頻道。老人表示，自己都看中國最重要的國家電視台「中央電視台」，來了解時事。他更表示，一般的普通老百姓除了「中央電視台」、「中國國際廣播電台」等官媒，不會有其他接收資訊的管道。老人批評，香港的「暴徒」盡幹些壞事！

另外一位曾居住香港4年、來自上海的女士則稱，根據自己的親身經歷，香港的經濟地位是在回歸中國20年後，以及中國政府的德政之下，才獲得了很大的改善。因此她支持港警，並認為那些「激進的行動」是「錯誤」。至於那些對港警濫暴的指控，該名女士則認為，那是無稽之談。

另一名30歲的上海上班族表示，他無法理解反送中示威的訴求，更無法理解示威行動的用意何在。他表示，示威者沒必要這樣「妨礙交通」，因為「什麼目的也達不到」。

報導指出，在中國，所有新聞網站、報紙、廣播和電視台都受到國家和黨領導層的無條件控制。在6月初的抗議活動開始時，中國媒體先是集體噤聲，之後轉為抨擊其為「少數人」的「暴力行動」。而現在，在中國媒體的報導中，則是將香港示威者與「恐怖分子」畫上等號。

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