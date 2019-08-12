反送中》抗爭第10週 香港一夜多處巷戰至少13傷

2019-08-12 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭第10週，衍變成週末及週日的都市巷戰，昨白天「自由行」人潮未散，直至夜晚，示威人潮散至各處，警方採取強力催淚彈攻擊鎮壓，連地鐵站內都不放過，爆發多起嚴重流血衝突，截至今日凌晨統計，香港醫管局收到13人送醫，其中，有2人傷勢嚴重。

反送中群眾原本申請港島東遊行被拒，只被批准維園集會，但人潮太多，人群被擠散到各地，包括深水埗、長沙灣、美孚、尖沙咀、銅鑼灣、灣仔、北角、葵芳、鰂魚涌及太古等地都爆發警民衝突，警方狂射催淚彈、猛揮警棍，致多位民眾受傷，甚至在葵芳站內大射催淚彈，站內民眾狂奔逃命，如末日到來。

警方暴力清場，港鐵事後證明，警方在葵芳站內疑射橡膠子彈、催淚彈，昨天，傳出有女子眼睛遭警方射傷疑將永久失明，更有老婦被警棍打傷倒地，今日凌晨，更發生多名白衣人在港鐵荃灣站一帶打傷路人，傳有2男1女被打傷。

而福建幫也傳出動，北角一帶有身穿紅衣福建幫人士出沒，入夜後，還舉五星旗幫警方強力鎮壓吶喊助陣，當地民眾更為恐慌。

針對香港昨夜多起嚴重流血事件，香港政府趕在今日凌晨發新聞稿，「最強烈譴責」811示威民眾，控多區非法集會，暴力破壞公物又用激光、磚塊擊傷警務人員。

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