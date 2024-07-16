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紫爆！西半部飆破37度 嘉義以南須留意午後雷陣雨

中央氣象署表示，今各地無雨時高溫炎熱，最高溫普遍在34至36度之間。（本報資料照）

中央氣象署表示，今各地無雨時高溫炎熱，最高溫普遍在34至36度之間。（本報資料照）

2024/07/16 06:34

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今（16日）盛行風仍為東南風，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為晴朗雲量少的天氣；午後雷陣雨容易發展，嘉義以南地區降雨機率高，雨區也較廣泛，並以雲林以北及東半部山區和近山區平地為主，各地山區有局部短延時大雨發生機率，應攜帶雨具備用；另外，清晨至上午中南部沿海有零星短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，各地無雨時高溫炎熱，最高溫普遍在34至36度之間，大台北及中南部地區有局部37度以上高溫發生機率。此外因東南風沉降，背風側的西半部高溫會持續較久，甚至傍晚局部溫度都可能有32到35度，外出請注意避免熱傷害。

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

未來一週各地高溫炎熱，16日至20日大台北及中南部地區有局部37度以上高溫發生機率。

17日至20日各地為晴到多雲天氣，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生機率。

21日、22日受偏南風影響，南部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及東部山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
28 ~ 37 27~ 36 29 ~ 35 27 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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