川普遭槍擊淌血仍高舉拳頭 紐時：本能與媒體操控

川普遭遇槍擊後握拳高喊「戰鬥」，紐約時報認為這是他的本能。（美聯社）

2024/07/15 09:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》14日報導，美國前總統川普遭遇槍擊後，在血跡斑斑的狀態下，堅持向支持者舉拳示意，展現其與支持者間的深厚連結及對現代媒體的掌控能力。

報導稱，川普13日遭遇槍擊時，他身穿的白襯衫已被解開，紅色的MEGA帽子也不見蹤影，臉上滿是血跡，舞台周圍佈滿了全副武裝的秘勤局幹員。一群特勤局探員緊緊護衛著他，其中一名探員急切地說：「我們得趕快走，我們得趕快走。」

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「等等，等等，等等，」川普命令道，語氣急促但清晰。他凝視著台下群眾，隨後舉起手臂，開始向空中揮拳。台下支持者立即高呼「美國！美國！」，秘勤局人員則小心翼翼地護送他走向台階。

據報導，在台階頂端，川普再次停下，舉起手臂，更快速地揮舞拳頭。群眾的歡呼聲更加響亮。這一幕生動展現了川普與支持者之間的緊密聯繫，以及他對現代媒體時代的掌控力。即使一些支持者仍在恐懼中哭泣，川普也不會在向支持者表示自己無恙前離開舞台。他並非僅僅揮手或點頭，而是高舉帶血的拳頭，這將成為歷史中不容忽視的一個影像。

《紐時》指出，川普一向非常注重在關鍵時刻的形象，常練習像好萊塢硬漢克林伊斯威特（Clint Eastwood）般的眯眼表情，以及準備好冷峻的面部表情。但這次槍擊事件，他完全沒有時間準備，這完全是本能反應。

秘勤局幹員扶起川普時，他結巴地重複著：「讓我穿上鞋，讓我穿上鞋。」探員安撫道：「我抓住您，先生。」川普聲音不穩地站起來，仍重複著這句話。另一名幹員告訴他：「按住您的頭，它在流血。」而另一位幹員則催促：「先生，我們得趕快上車。」川普堅持道：「讓我穿上鞋。」

最終，秘勤局幹員們將他護送下舞台，帶向一輛待命的雪佛蘭Suburban（Chevrolet Suburban）座車。他試圖爬進車內，但在車門即將關閉前，他再次轉向人群。此時，他的頭部流更多血，但他仍然高舉拳頭，表現出堅毅的姿態。

《紐時》分析，這一系列的動作，清晰地展現了川普在面對危機時的本能反應，並突顯了他如何運用這些瞬間來鞏固自己在支持者心中的形象。即便在這樣危險和混亂的情況下，川普依然沒有忘記他的觀眾，這讓他在現代媒體時代的影響力更加深遠。

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