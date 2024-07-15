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槍響前有警察發現槍手在屋頂！巴特勒警長坦承維安失敗

美國前總統川普13日遭槍擊受傷，曾有警察在歹徒開槍前就發現對方在屋頂上。（法新社）

美國前總統川普13日遭槍擊受傷，曾有警察在歹徒開槍前就發現對方在屋頂上。（法新社）

2024/07/15 09:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日在賓夕法尼亞州巴特勒遭槍擊受傷，當地警長證實曾有警察在20歲歹徒庫克斯（Thomas Matthew Crooks）開槍前，就發現對方在屋頂上，但無法接觸到對方，顯然屬於維安失敗。

《CNN》報導，賓州巴特勒郡（Butler County）警長斯盧普（Michael T. Slupe）表示，巴特勒鎮（Butler Township）警方當時接獲集會外圍有可疑人士的通報，並展開搜索行動，那時還不知道對方有槍。

斯盧普說，過程中鎮警看到槍手在屋頂上，1名警員在同袍的幫忙下爬到窗台上，孰料槍手察覺後轉過來用槍瞄準他，警員見狀連忙離開窗台尋找掩護，槍手隨即朝川普集會方向連開多槍。

斯盧普坦言，讓歹徒有完整的視野朝川普開槍，確實是維安疏失所造成的漏洞，警方正在對當中的程序進行複查，希望從中學到教訓，避免類似狀況再度發生。

斯盧普透露，在當天活動前1週，美國秘勤局（Secret Service）、賓州州警、巴特勒鎮警、拆彈小組和其他執法機構召開了聯合會議，討論各自的維安工作，除此之外還有一些未涉及到所有部門的維安會議。

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