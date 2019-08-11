反送中》港人深水埗、維園「自由行」 遭警瘋狂鎮壓

2019-08-11 23:54

首次上稿 18:19

更新時間 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾原訂今11日下午進行港島東、以及深水埗遊行，但皆遭警方反對。不過，位於深水埗以及維園的示威者仍陸續走上街頭「自由行」，警方在施放催淚彈等彈種試圖清場，除了逮捕多人，並造成示威者以及醫護人員受傷。清場行動期間，警方疑發射布袋彈恐造成一名女示威者失明 ，警方今日甚至兩度朝地鐵站內發射催淚彈。另外，由於網路上盛傳「福建幫」將於今日襲擊反送中示威者，因此位於北角的福建幫聚集地，也成關注焦點。

【23:30】西灣河：警方在太古站的逮捕行動引起居民憤怒，有人阻擋警車離開，拍打腳踹警車，其間不斷高呼：「黑社會！」 ，警察再次走出車外噴射胡椒噴霧，大量記者受傷。

【23:00】維園：在太古地鐵站，警方經施放催淚彈後，入站以警棍無差別毆打市民 ，制伏多人後又以長槍指向被捕者，混亂中發生人踩人、滾下樓梯等事件。時常持英國旗的「黃婆婆」癱坐在地上，大叫「黑警」，在場的記者被趕到一旁無法得知情況。稍早有疑為警察扮示威者拘捕其他示威者的情勢，經記者質問警方，示威者在沒有衝擊的情況下，是以何種罪名被逮捕，又質問黑衣是否警方人員。有員警要記者詢問公共關係科，或說要記者「以理智及專業判斷」，且不願意出示委任證，隨後成警車離去。深水埗：葵芳警署外，警方施放多枚催淚彈，並持長盾向示威者推進。有居民到警署外大罵警方，指催淚煙飄入家中，使其母在睡著後不適醒來。

【22:15】維園：有大量示威者遭速龍逮捕，有路人頭部中彈血流如注。另外，有媒體表示，有警察裝扮成示威者的樣子，穿黑衣、戴粉紅色防毒面具逮捕多名示威者，突然持警棍上前毆打並逮捕多名示威者。深水埗：居民要求警方離開並表示，現場都是居民，並指罵警察為「黑社會！」，警方最後上車離開。

【21:45】深水埗：有少數示威者在葵涌警署外聚集，警方再度發射催淚彈。北角：有人在街頭發表「稱警」言論，並揮舞五星旗。另有大批警察在地鐵站外，每當有年輕人走出地鐵站，警察便會上前盤查並進行搜身。

【21:00】深水埗：警方衝入葵芳地鐵站舉起黑旗，並朝站內發射催淚彈，站內濃煙密布，車廂內再傳有人受傷，疑遭射中頭部。示威者噴灑滅火器，並退往商場方向。站方宣布列車不停葵芳站。警方在站外的住宅區施放大量催淚彈，地鐵站出口附近，發現兩枚疑似橡膠子彈的彈殼。北角：有大批市民與警方發生衝突，亦有報導指是兩群中年男子間發生爭執，而警員居中呼籲相關人士冷靜。有男子推撞員警，不過員警並未逮捕，而是繼續護送這些人至幸福大廈，並拉起人牆阻擋記者採訪。維園：警方再度於彌敦道清場，多人遭到速龍小隊圍捕，有少女在圍捕過程中發出尖叫，並有示威者遭多名員警壓坐身上。

示威者護目鏡遭布袋彈射穿

【20:30】深水埗：根據《立場新聞》報導指出，稍早眼部受創的示威者，是遭警方所使用的布袋彈所傷，該名示威者雖有配戴護目鏡，不過仍遭子彈打穿。尖沙咀遭到警方清場，現場最少有12名被捕人士被警察逮捕。

【20:15】深水埗：警方在尖沙嘴栢麗購物大道發射催淚彈，有催淚彈射往記者方向。速龍小隊突然衝出逮捕眾多示威者。大量沒有裝備的居民在現場指罵員警。

【19:40】深水埗：有示威者頭部被警方從高處發射的槍彈擊中，醫護人員隨後將其送上救護車，現場遺留大量的血跡以及染血的頭盔，具網路上的照片，受傷處疑為右眼。尖沙嘴警署外有多名示威者被速龍壓制在地。另外，這1小時內陸續有數名醫護人員中槍受傷。維園：警方發射的催淚煙飄入地鐵站，有人眼部不適，有醫護人員協助清洗雙眼。北角：《立場新聞》報導，有5名男子圍毆1名身穿黑衣的年輕人，該名示年輕人倒地後，遭到多人出腳攻擊，造成額頭以及口部出血。另外，現場再度傳出有記者被毆，及被搶走腳架的事件。警方並未逮捕任何人。

【19:15】深水埗：示威者向尖沙嘴警署投擲雜物，警方舉橙旗施放催淚彈、橡膠子彈，有部份催淚彈落在記者聚集處，混亂中有人中槍，四肢無力甚至昏厥。維園：警方施放第二輪催淚彈，並迅速推進防線至修頓球場外，示威者則退到灣仔電腦城一帶。警方隨後在於灣仔電腦城外施放多枚催淚彈，有外籍旅客於修頓球場外因吸入催淚煙感到不適。現場也有市民沒有配戴防毒面具，僅能掩住口鼻。

【18:45】深水埗：原先在長沙灣集結的示威者來到尖沙嘴警署，警方在署內先是舉起黑旗，隨後舉起橙旗，並施放催淚彈。維園：示威者抵達灣仔警察總部，警察在警總外舉起黑旗，並施放催淚彈。北角：鎮暴警察陸續離開。

【18:15】深水埗：有示威者在警方前進方向的道路上投擲燃燒彈，試圖阻止警方前進。多輛警車及私家車高速衝向長沙灣道的示威者防線，隨後有警員下車逮捕多名示威者。北角：由於稍早發生藍衣男子無故打記者的事件，有多名記者對警方疑是護送該名施襲者離去，而非逮捕，表達不滿。

有記者遭警方催淚彈擊中

【17:58】深水埗：有在天橋上的記者遭警方催淚彈擊中大腿內側，導致該部位紅腫以至無法走動，多名記者遭催淚煙波及。

【17:40】深水埗：警方使用擴音器要求示威者停止使用雷射，否則將開槍。

【17:19】維園：數千名參與維園集會的示威者，沿軒尼詩道往金鐘方向遊行。深水埗：警署內的警察先後朝記者、示威者聚集的區域發射多枚催淚彈，並舉起橙黑旗。

【17:11】北角，有年長男子於康威大廈對面英皇道路段試圖掛起中國國旗，未果。該名男子甚至以旗桿朝記者揮打。有圍觀者向該男子歡呼，也有圍觀者指罵記者。

【16:53】維園：示威者商討後。決定前往紅磡海底隧道位於九龍的收費亭，進行快閃堵塞行動。他們以雜物封堵隧道口，歷時5分鐘便乘西鐵往美孚方向離去 .

【16:52】深水埗：在示威者沒有衝擊警署的情況下，有鎮暴警察測試裝甲車音響系統，播放「示威者請勿衝擊深水埗警署」的錄音。附近有多達300名居民聚集，並指罵警署內的警察。

【16:27】維園：集會中途，有部分黑衣示威者在商討後，決定轉戰九龍，並登上往金鐘方向的港鐵列車。

【16:15】深水埗：示威者經長順街進入長沙灣警署後門，警察一度展示藍旗。

【16:02】深水埗：警方發出新聞稿指出，在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為，呼籲現場群眾盡快離開。

【15:32】深水埗：聚集在遊行起點—深楓樹街球場的示威者，在下午3點15分走出球場「自由行」，沿長沙灣道往長沙灣方向進發。

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