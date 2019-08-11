反送中》布袋彈射穿護目鏡 網友爆：女示威者永久失明

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗議活動邁入第10個週末，11日葵芳、尖沙咀、北角、銅鑼灣等區域都傳出警民衝突。尖沙咀有名女示威者晚間被警方的布袋彈射破護目鏡、擊中眼睛，當場血流如注；事後有網友爆料，這名女示威者右眼已確定永久失明。
香港尖沙咀晚間7時40分左右，警察從高處發射布袋彈，有名女示威者雖有配戴護目鏡，卻仍被打穿而擊中右眼，現場遺留大量血跡。
有多名香港網友在「連登討論區」爆料，轉述急救這名傷者的醫師說法，受傷女子臉骨碎裂、眼皮和淚管撕裂，「確定永久失明」。
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〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗議活動邁入第10個週末，11日葵芳、尖沙咀、北角、銅鑼灣等區域都傳出警民衝突。尖沙咀有名女示威者晚間被警方的布袋彈射破護目鏡、擊中眼睛，當場血流如注；事後有網友爆料，這名女示威者右眼已確定永久失明。
香港尖沙咀晚間7時40分左右，警察從高處發射布袋彈，有名女示威者雖有配戴護目鏡，卻仍被打穿而擊中右眼，現場遺留大量血跡。
有多名香港網友在「連登討論區」爆料，轉述急救這名傷者的醫師說法，受傷女子臉骨碎裂、眼皮和淚管撕裂，「確定永久失明」。
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