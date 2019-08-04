港府到處樹敵？南韓人參加反送中示威遭港警逮捕

2019-08-04 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾昨（3日）晚在旺角展開反送中示威，孰料卻有菲律賓籍迪士尼舞者只是穿黑衣路過現場，就被港警一陣痛毆上銬帶走，現在更傳出有南韓人參加抗議活動，最後遭港警逮捕並調查。

據《YTN》報導，香港消息人士透露，被逮捕的是20多歲持工作簽證赴港的韓國人。韓國駐香港總領事館指出，確實有韓國男子在旺角地區因參與示威而被警方帶走。

領事館官員強調，他們已要求香港警方按照事實做公正調查。繼6月反送中百萬人抗議活動之後，昨晚旺角示威又有多位民眾遭港警逮捕。

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