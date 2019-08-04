旺角12萬人抗議爆衝突18人送醫 港警自稱「克制、忍讓」

2019-08-04 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威行動持續進行，昨日香港約12萬人走上街頭，爆發嚴重警民衝突，警方晚間再度使用催淚彈清場。香港警方今日清晨5時招開記者會，表示有激進示威者做出危險行為攻擊警方宿舍，強調警方稱驅散行動「克制、忍讓」，已「最低武力」疏散人群，拘捕至少20人，並對示威者予以嚴厲譴責。目前共有18名傷者送醫，12人還在住院治療。

綜合媒體報導，昨天下午旺角約12萬人上街示威，不過示威群眾分散至旺角、尖沙咀、九龍等地。警方公開表示，尖沙咀方面，激進的示威者圍堵警署縱火，在正門的樓梯擲燃燒彈，用武器破壞多輛警署裡私家車，在警署四處噴上侮辱性的字句。還有激進示威者攻擊和自己意見不同的市民，遇襲者被打到頭破血流。

黃大仙方面，警方稱有示威者更換衣物混入人群製造事端，包圍黃大仙紀律部隊宿舍，破壞宿舍內政府公物，點燃鞭炮還擲硬物攻擊宿舍，有電視台採訪車欲駛離時，遭阻止並以硬物損毀車窗。黃大仙居民也和警察爆發衝突，穿著內衣、拖鞋就上街抗爭，警方施放催淚彈、胡椒噴霧驅散群眾。清場行動共拘捕超過20人，被控涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及襲擊等。

據報導，警察公共關係科高級警司余鎧均稱驅散行動「克制、忍讓」，示威行動危害居民安全，故警方以最低武力驅散。被問及為何對黃大仙居民施放催淚彈，余鎧均回應是為了拉開距離，讓大家有緩衝，盡快回復秩序和安全。對於昨日記者在採訪時被警察用使用強光照射，警方表示使用大光燈的目的，多為照明及辨認激進示威者身分。有消息指出，警方還突然向記者群發射催淚彈，而當時現場並沒有任何示威者，在混亂中更有警員向記者噴胡椒噴霧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法