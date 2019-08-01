誇張！禁人民自由行 中國官媒竟將錯推給台灣

2019-08-01 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨日（31日）突然宣布停發赴台灣自由行通行證，限制個人旅客來台灣觀光，公告上原因僅表示「鑒於當前兩岸關係」，引發外界猜測，中國官方媒體《人民日報》微博昨日（31日）表示，原因在台灣頻生事端，不是挾洋自重，就是動輒碰瓷（投機取巧），把限制中國旅客來台自由行的責任，歸咎在台灣政府。

中國海峽兩岸旅遊交流協會昨日公告表示，「鑑於當前兩岸關係，自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」，暫停中國遊客赴台自由行，投下震撼彈。

雖然從公告中沒有闡述太多原因，國台辦也沒有回應，但一向代表「黨」內部聲音的《人民日報》在微博發表短評，表示其原因「民進黨當局恐怕自己最清楚」，指責台灣頻生事端，不是挾洋自重，就是動輒碰瓷（投機取巧），將「大陸」給的一手好牌打個稀巴爛，反而將責任歸咎在台灣這邊。文末也強調，兩岸關係好，台胞才會好。

根據《紐約時報》報導，政治分析師方恩格表示，這是中國用來「表達不滿」的一系列政策工具之一，無論台灣總統是誰，只要不遵守中國的政治框架都一樣。

總統蔡英文今日則表示，對於中國政府片面暫停來台自由行，把中國觀光客當成政治操作只會讓台灣人民反感，並表示幾個月前已要求行政部門備妥方案，防止中方政治操作，因此交通部在第一時間就提出對應方案。

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