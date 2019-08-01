秋冬國旅4方案出爐 自由行每房平日補助1000元

2019-08-01 12:50

〔記者李欣芳／台北報導〕因應中國自今天起暫停核發來台自由行簽證，交通部今天向行政院提報「擴大秋冬國民旅遊奬勵計畫」，將投入36億元預算提振國旅獎助內容，這項計畫的獎助4大方案出爐，團客與自由性都有補助。

交通部觀光局長周永暉說明，首先，在自由行旅客住宿優惠方面，週日至週五每房獎助1000元，每人優惠1次，並加碼到離島（金馬澎）不分平假日每房獎助1000元，每人多優惠1次。

其次，在團體旅遊優惠，民眾參加旅行社團體小鎮旅遊於本島、離島（金馬澎）、長天數旅遊、入住星級旅館、參觀觀光工廠/休閒農場、60歲以上樂齡族或企業員工旅遊等，每人每日獎助500元或1000元。

第3，觀光遊樂業入園優惠方面，自由行旅客12歲以下兒童不分平假日每人免費入園1次。第4，公協會辦理觀光活動優惠方面，獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關公協會辦理觀光優惠活動，補助活動費用上限80％，上限每案100萬元。

交通部預估9月起實施的「擴大秋冬國民旅遊奬勵計畫」預估帶動768萬人次出遊，直接及間接觀光效益約256億元。

據了解，交通部原規畫「擴大秋冬國民旅遊奬勵計畫」，在9月或10月實施，周永暉坦言說，因中國宣布自今天起暫停核發來台自由行簽證等因素，決定提前1個月，在9月份起實施。

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