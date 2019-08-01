中國禁自由行《紐時》：影響台灣總統大選

2019-08-01 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國選在台灣明年1月總統大選前敏感時機，昨天突然宣布今日（1日）起停發台灣自由行簽證，《紐約時報》報導指出，此舉是為了影響台灣大選，避免中國遊客接觸台灣民主選舉及挺香港「反送中」的自由氛圍。

根據《紐約時報》 引述政治分析師方恩格（Ross Darrell Feingold）的論點表示，這是中國用來「表達不滿」的一系列政策工具之一，無論台灣總統是誰，只要不遵守中國的政治框架都一樣。

報導指出，中國日前發布的國防白皮書，指責美國支持台獨勢力，像是近期批准了對台22億美元、包括M1A2T戰車等裝備的軍售案，加上現任總統蔡英文任內反對92共識、外交親美日的路線，都讓北京強烈不滿，就曾限制中國團客來台的數量。

雖然這次公告沒有確切原因，國務院台灣事務辦公室（國台辦）也不回應，但台灣政治專家預測，北京用意是影響大選，為親中的國民黨總統參選人韓國瑜助選，報導補充，韓今年曾會見了香港中聯辦主任，這是幫北京監督「一國兩制」特區的機構。

報導也分析，由於蔡總統、民進黨多次聲援香港「反送中」遊行，為了避免中國遊客接觸台灣民主選舉及挺香港的氛圍，或許也是中國此次暫停自由行的考量之一。

中國海峽兩岸旅遊交流協會昨日公告表示，「鑑於當前兩岸關係，自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」，將對台灣旅遊業產生衝擊，而交通部也立刻宣布36億元的補助方案。

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