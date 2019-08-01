中國砍自由行 旅遊業籲開放東南亞各國免簽

2019-08-01 12:23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國官方今起暫停核發47個城市自由行簽證，引發旅遊界震驚，交通部長林佳龍更火速宣布36億元補助國旅。旅行社業者建議，政府應盡快開放東南亞免簽證來台補充客源，還有旅宿業者呼籲政府應盡快掃蕩非法旅宿，將300億元非法日租市場還給合法業者。

旅遊業者李奇嶽表示，當年中韓發生「薩德事件」，韓國就立即開放東南亞免簽做因應，呼籲政府盡速針對東南亞各國提供免簽來台以補充客源，而非第一時間大撒幣，亂發納稅人的錢，觀光局不應該成為補助局。

大日月潭觀光產業協會理事長陳明賢表示，中國因為兩岸關係禁止自由行，市場需求供給過剩也無法避免，業者不一定要靠陸客過活，但是違法旅宿業大量低價搶食客人也是事實，政府不能老是要業者體恤。

陳明賢指出，南向客人補不上陸客缺口，政府為何不能大刀闊斧整頓違法旅宿業呢？減少違法業者的供給量也是對合法業者的一種保障吧？入境客人來不急補；減少違法業者低價搶食市場總是政府能做的事，拜託政府別再裝聾作啞了，合法產業界只剩一口氣了。

桃園市旅館公會理事長陳盈瑞也認同應積極擴充南向旅客補充中客缺口，並呼籲加強穆斯林硬體設備打造、優質團體旅遊路線規劃、飯店穆斯林設備補助計畫，針對新南向馬來西亞、印尼、泰國穆斯林入境遊客重點行銷。

陳盈瑞也說，政府也藉此機會保障合法旅宿業者安全、掃蕩非法日租套房，將300億非法日租市場還給合法業者。

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