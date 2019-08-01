回應中國停簽自由行 內政部大幅放寬兩岸探親資格

2019-08-01 12:41

〔記者黃欣柏／台北報導〕中國政府昨片面公告將暫停中客來台自由行，內政部政務次長陳宗彥繼昨日表達遺憾與譴責，今更進一步宣布放寬中國配偶親屬來台短期探親的資格，將原本「三親等內血親」放寬為「三親等內血親之配偶」，意即大嫂、孫媳婦、姐夫等親屬也能來台探親，展現我方與中方不同的人權價值。

陳宗彥指出，中國專斷暫停來台自由行，凸顯中國人民沒有自由旅行的權益，我國對於各國人士來台一視同仁，敞開雙臂正面看待，這次放寬探親標準是以強化人權為考量，歷時近4年研議後，針對兩岸探親的家庭倫常需求予以調整。

除了放寬中配親屬來台短期探親的資格，內政部本次也鬆綁外國優秀人才的中國親屬探親與隨行團聚資格，並提升無戶籍國民及港澳政府駐台人員的家庭團聚權等，希望藉此提升中配的生活權益。

內政部表示，新法施行首日已有新住民朋友迫不及待送件，陳宗彥也特別到移民署台南市第二服務站，見證中籍新住民寧女士申請弟媳來台短期探親。寧女士表示，修法後弟弟及弟媳就能夠一起來台，讓她相當期待。

內政部指出，這次修法同步考量醫美健檢所需期間3個月即已足夠，故將入境證件效期從6個月修正為3個月，以強化入出境管理機制，衡平社會安全。

此外，在保證人部分將採取寬嚴並濟的方式，除了加強要求保證人須確保中國人士如期離境，若保證人已與前任中配離婚，且被通報行蹤不明已逾7年，則放寬再擔任現任中配的保證人申請來台，保障家庭團聚。

陳宗彥強調，這次修法幅度較大，為使新法順利上路，移民署已於台北、台中及高雄舉辦說明會並宣傳修法訊息，期盼能促進兩岸正面交流。

移民署也透露，今日除了台南寧女士送件申請，桃園市服務站也接獲婁先生申請姐夫來台短期探親。

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