中國禁自由行 蘇揆：旅遊補助91上路 勇敢迎向世界

2019-08-01 12:06

〔記者李欣芳／台北報導〕中國宣布自今天起暫停核發來台自由行簽證。因應中國這項舉動，行政院長蘇貞昌今天主持院會聽取交通部提報「擴大秋冬國民旅遊奬勵計畫」，將投入36億元預算提振國旅，蘇貞昌會中指示交通部協同有關部會，儘速將這項計畫報院核定，做好相關溝通宣傳，並自9月1日起上路實施。他並責成人事總處檢討、鬆綁公務人員國民旅遊卡使用限制，朝非休假日消費也可適用，共同擴大方案推動成效。

蘇貞昌說，今年上半年來台觀光客已近600萬人次，預估全年將持續成長突破1130萬人次。我們勇敢迎向全世界、積極向各國招手的觀光政策，反而可以讓來台旅客穩健的逐年成長。

蘇貞昌指出，政府從去年11月、今年1月與4月，共推出三波暖冬、春遊方案，成功帶動全台國民住宿型旅遊，不僅減輕國人旅宿負擔，也有效刺激旅宿業者住房率成長，深受國人歡迎。我們投入約28億元經費，創造的卻是超過180億元的觀光效益，可謂本小利多，成功帶動內需產業，也讓觀光產業淡季不淡、終年皆旺。

他表示，為進一步推升國民旅遊內需消費，促進旅遊所需的「食、宿、遊、購、行」全般關聯產業發展，交通部預計再投入36億元，推動「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」。這次方案汲取前幾波推動過程的寶貴經驗，精益求精，有以下2個特色，首先，是「擴大補助範圍，讓國人更具選擇彈性」，包括週日到週五，每週有6天，住宿都可獲得補助，而且不論團體客、自由行旅客都有優惠，還有離島及長天數的加碼。

其次，他說，是「遊樂業者、公協會一起受惠」，這次新推出遊樂園入園優惠，也奬助相關公協會辦理觀光活動。

蘇貞昌說，他還要再加入一項，「整合跨部會優惠措施」，比如經濟部有觀光工廠及商圈、農委會有休閒農場、客委會有客庄小鎮與客家文化重點發展區、原民會有部落旅行地區等，也都一併納入奬助措施範圍。

蘇貞昌指出，過去中客佔來台觀光客比率曾經達到40%，過度依賴單一客源的觀光結構有其風險，大家都知道「雞蛋不要放在同一個籃子裡」的道理。因此，這3年多來，政府致力輔導觀光產業轉型、擴大國內旅遊市場、開拓多元國際市場。

蘇揆表示，儘管中國從2016年6月後幾度就來台人數進行政策調控，去年中國來台旅客數占比下降至24%，但整體國際觀光客反而持續增加、突破1100萬人次。從2016年至2018年，中國以外的國際旅客從717萬增加到837萬人次，足足增加120萬人次。

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