美國撐香港！參議院制裁案擬納香港、中國官員

2019-07-30 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕過去幾週，美國眾議院與參議院各自通過2020財政年度國防授權法案修訂案，如果頒布，可以擴大美國制裁範圍，包含有關北韓、中國、俄羅斯、中美洲國家的人物及行為，而其中參議院的版本甚至納入反送中抗爭，指若香港人權或自治地位受威脅，美國可以針對若干人物或法人進行制裁。

根據參議院修訂案第6209節，將香港反送中納入美國制裁對象，包括針對鎮壓示威的香港官員，「美國應該根據美國及國際法，對所有侵犯香港人的基本人權和自由的個人或者法人實施經濟制裁、拒發簽證及其他懲罰性經濟措施。」

根據《佳利國際貿易與制裁觀察》（Cleary International Trade and Sanctions Watch）指出，目前尚不知道哪個制裁條款會通過兩院聯席的協商委員會，留在最終2020財政年度國防授權法案中，如果對香港的制裁條款獲得兩院的支持通過，美國政府將可以依法對違反人權的香港、在港中國官員進行制裁。

外界推測，兩院協商的修訂案版本應該在今年秋天表決及通過，而2020財政年度將從2019年10月1日開始，屆時美國政府將可以開始執行國防授權法案的內容。

另外，眾、參兩院版本相同的部分是2019奧托·瓦姆比北韓核武制裁法案（Otto Warmbier North Korea Nuclear Sanctions Act of 2019）及吩坦尼制裁法案（Fentanyl Sanctions Act）。

美國參議院2020財政年度國防授權法案修訂案全文

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